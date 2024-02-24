Galatasaray gözünü lige çevirdi: Okan Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile karşılaşan Galatasaray sahadan 4-1'lik mağlbiyetle ayrıldı. Toplamda 6-4'lük skorla tura veda eden sarı-kırmızılılar yönünü lige çevirdi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un da Antalyaspor ile oynayacağı maçta sahaya süreceği kadro netleşmeye başladı
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Avrupa yolculuğu sona eren Galatasaray, gözünü lige çevirdi.
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Sarı kırmızılılar, 27. haftada oynayacağı Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
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Teknik direktör Okan Buruk ise bu karşılaşmada kullanacağı 11'i büyük ölçüde belirledi.
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Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak.
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Stoper hattında Abdülkerim Bardakcı'nın partneri Davinson Sanchez veya Victor Nelsson'dan biri olacak.
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Sol bekte yeni transfer Derrick Köhn, sağda ise Kaan Ayhan'ın yer alması bekleniyor.
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Kasığında sakatlığı bulunan Kaan'ın ağrı hissetmesi durumunda Barış Alper Yılmaz o bölgede görev yapacak.
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Orta sahanın merkezinde Lucas Torreira ve Kerem Demirbay forma giyecek.
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Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, sağ kanatta ise Barış Alper yer alacak.
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Barış'ın sağ bekte görev yapması halinde, sağ önde Zaha veya Tete şans bulacak.
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Forvet arkasında Dries Mertens görev yapacak.
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Galatasaray'da tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilen Mauro Icardi ise bu maçta forma giyebilececek.
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