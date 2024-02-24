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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Galatasaray gözünü lige çevirdi: Okan Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray gözünü lige çevirdi: Okan Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!

        UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile karşılaşan Galatasaray sahadan 4-1'lik mağlbiyetle ayrıldı. Toplamda 6-4'lük skorla tura veda eden sarı-kırmızılılar yönünü lige çevirdi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un da Antalyaspor ile oynayacağı maçta sahaya süreceği kadro netleşmeye başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 14:24 Güncelleme: 24.02.2024 - 14:24
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        • 1

          Avrupa yolculuğu sona eren Galatasaray, gözünü lige çevirdi.

        • 2

          Sarı kırmızılılar, 27. haftada oynayacağı Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        • 3

          Teknik direktör Okan Buruk ise bu karşılaşmada kullanacağı 11'i büyük ölçüde belirledi.

        • 4

          Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak.

        • 5

          Stoper hattında Abdülkerim Bardakcı'nın partneri Davinson Sanchez veya Victor Nelsson'dan biri olacak.

        • 6

          Sol bekte yeni transfer Derrick Köhn, sağda ise Kaan Ayhan'ın yer alması bekleniyor.

        • 7

          Kasığında sakatlığı bulunan Kaan'ın ağrı hissetmesi durumunda Barış Alper Yılmaz o bölgede görev yapacak.

        • 8

          Orta sahanın merkezinde Lucas Torreira ve Kerem Demirbay forma giyecek.

        • 9

          Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, sağ kanatta ise Barış Alper yer alacak.

        • 10

          Barış'ın sağ bekte görev yapması halinde, sağ önde Zaha veya Tete şans bulacak.

        • 11

          Forvet arkasında Dries Mertens görev yapacak.

        • 12

          Galatasaray'da tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilen Mauro Icardi ise bu maçta forma giyebilececek.

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