Galatasaray, Göztepe mesaisini sürdürdü!
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek lider Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 02.01.2025 - 14:16 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:16
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı.
Üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.
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