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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray-Göztepe maçında penaltı kararı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray-Göztepe maçında penaltı kararı!

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırladı. Ev sahibi ekip mücadelenin 9. dakikasında penaltı kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 19:31 Güncelleme: 04.01.2025 - 22:47
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        Dev maçta penaltı kararı!
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        Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Göztepe kozlarını paylaştı.

        Mücadelenin 9. dakikasında hava topu mücadelesi sırasında Djalma'nın Kaan Ayhan'a dirsek attığı gerekçesiyle hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.

        Topun başına geçen Victor Osimhen, 10. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

        İşte o pozisyon:

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