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Galatasaray - Giresunspor maçı yazar yorumları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda evindeki ilk maçında Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Yeni transferler seyirciyle buluşurken alınan mağlubiyeti spor yazarları değerlendirdi

14.08.2022 - 09:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • MEHMET DEMİRKOL: BU TEMPOYLA ZOR

    Geçen hafta olduğu gibi temel problem yine devam ediyor. Kanatlardaki koridor paylaşımları ve beklerin performansında... Kerem’in basit oynadığı her an Galatasaray alan kat edip pozisyona girdi ya da faul aldı. Bunun dışında rakibi ilk yarıda getirtmediler ama zorlayamadılar da. Rakip savunmayı yerinden oynatacak hiçbir şey yapamadılar.

  • 4’lü hücumla oynuyorsanız daha hareketli olmak zorundasınız. Böyle stabil kalamazsınız. Böyle yerleşik savunmayı zorlayamazsınız. Yunus Gomis’le, Kerem Seferoviç’le mutlak, sürekli yer değiştirerek, çapraz koşular yapmalı. Belki de Akbaba-Mertens değişikliği bunu sağlayabilirdi. Sayısal olarak eksilen orta saha ve baskı yetersizliği Giresunspor’u paniksiz rahat bir pasla çıkışa itti. Zorlanmadılar. (FANATİK)

  • ERMAN TOROĞLU: EN AZ 10 MAÇ BEKLEMEK LAZIM

    Şu bir gerçek; uçakların inmesi, binenlerin gelmesi, fazla transfer yapmak hal çaresi değil. Eğer kontrollü ve düzgün yapılırsa çare tabii ki. Bir gerçek de şu; Galatasaray yeni bir takım kurdu, birçok oyuncusu değişti, teknik adamı da yeni... En az 10 maç beklemek lazım.

  • Okan hocaya büyük iş düşüyor. Bu kadar değişik futbolcudan güzel bir yemek yapacak mı bakalım. Abdülkerim, Konya'da iyiydi tamam. Ama büyük takımda oynamak zordur. Bir hata yaparsın, çok şeye mal olur. Dün gece olduğu gibi. Bir de Abdülkerim rakibe girerken çok kontrolsüz. (SABAH)

  • ŞANSAL BÜYÜKA: GALADA HÜSRAN

    Muhteşem bir başlangıç oldu… Kusursuz bir zemin, tek koltuğu boş kalmayan tribünler, Oliveira’nın 10. dakikada üst direkte patlayan frikiği, sonrasında Kerem‘in sağıyla döndüğü, soluyla vurduğu, kaleci Onurcan’ın muazzam kurtardığı şut… ”Tamam“ dedim, “Bu akşam futbolun tadını çıkaracağız“... Ama öyle olmadı, iyi başlangıç, ilk 10 dakikadan sonra, her dakika Galatasaray‘ın aleyhine, Giresunspor‘un lehine çalışmaya başladı…

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