"DERBİYİ TAÇLANDIRIN!"

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, cezalı Younes Belhanda’nın dışında ilk 11’inde değişiklik yapmayacak. Faslı yıldızının yerine Emre Akbaba’yı monte edecek olan deneyimli teknik adam, zaferle dönülen Kadıköy derbisinin ardından da öğrencilerine hafta başında rehavet uyarısı yapmıştı. Kendilerini zorlu maçların beklediğini belirten İmparator, “Derbiyi kazandıktan sonra şampiyon gibi gösterildik ama diğer rakiplerimiz kazanmaya devam ediyor. Güzel bir seri yakaladık. Bu maçta da hata yapmayın ve derbi zaferini taçlandırın” ifadeleriyle oyuncularını Gençlerbirliği maçına hazırladı.