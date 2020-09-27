Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçı gol ve seyir zevki açısından kısır geçerken mücadeleye sarı kartlar damga vurdu.

Galatasaray'da 7 futbolcu, Fenerbahçe'de 4 oyuncu ile teknik direktör Erol Bulut sarı kart gördü.

Cimbom'da Luyindama, Falcao, Arda, Taylan, Etebo, Marcao ve Belhanda sarı kart gören isimler oldu.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un dışında Sosa, Tisserand, Gökhan ve Gustavo sarı kartla cezalandırıldı.