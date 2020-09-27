Süper Lig'in 3. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşıyor...

Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçında Gaziantep FK'yi 3-1, son şampiyon Medipol Başakşehir'i de 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi elemesinde ise ikinci turda Azerbaycan'ın Neftçi ekibini 3-1, üçüncü turda da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i 2-0 yendi.

Sezona yaptığı flaş transferlerle giren Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettikten sonra evinde Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 4 puan ve averajla 8. sırada giriyor.

GALATASARAY - FENERBAHÇE

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports HD 1

GALATASARAY: Fatih, Linnes, Luyindama, Marcao, Omar, Taylan, Belhanda, Arda, Feghouli, Emre Kılınç, Falcao

YEDEKLER: Okan, Şener, Babel, Etebo, Donk, Oğulcan, Ömer, Emre Taşdemir, Emin, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Deniz, Thiam, Valencia

YEDEKLER: Harun, Tolga, Samatta, Ferdi, Sadık, Sinan, Zanka, Nazım, Novak, Mert Hakan

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

GALATASARAY CEPHESİ

Galatasaray, şu ana kadar oynadığı maçlarda hem hücum hem de savunmada etkili bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmalarda 10 kez ağları havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü. Galatasaray'ın santrforlarından Radamel Falcao bu sezon 3 kez ağları havalandırırken, Mbaye Diagne ise 2 gol kaydetti. Performanslarıyla dikkati çeken orta saha oyuncuları Younes Belhanda 2, Emre Kılıç da bir kez topu filelere gönderdi. Sarı-kırmızılı takımın savunmasında ise Marcao ve Luyindama başarılı mücadeleleriyle öne çıkıyor.

FENERBAHÇE CEPHESİ

Fenerbahçe, ligde son 5 sezondur deplasmanda rakibine boyun eğmiyor. Sarı-lacivertiler, söz konusu dönemde rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Söz konusu dönemdeki 5 karşılaşmadan 3'ü ise 0-0'lık sonuçla tamamlandı.

392. KEZ

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 111 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 391 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 124 kez galip geldi. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 488 golle karşılık verdi.

LİGDE 127. SINAV

Galatasaray ile Fenerbahçe, 63. sezonu oynanan lig tarihinde 126 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-34 üstünlük kurdu. Ligdeki 42 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 122 gol kaydetti.

Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-GS) 13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0-0 26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0-1 20.11.2016 Ülker Süper Lig 2-0 23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1-0 22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0-0 17.03.2018 Ülker Süper Lig 0-0 02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2-2 14.04.2019 Ülker Süper Lig 1-1 28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0-0 23.02.2020 Ülker Süper Lig 1-3

NOTLAR

- Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki lig maçlarında ilk golü atan taraf, zor yeniliyor

- Rekabetteki son 54 lig maçında ilk öne geçen takım, sadece 4 kez sahadan puansız ayrıldı

- Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 10 sezonda oynanan 25 derbide gollerin büyük çoğunluğunu yabancı futbolcular attı

- İki ekip arasındaki söz konusu 25 karşılaşmada atılan 49 golün 35'ini yabancı oyuncular kaydetti

- Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda oynanan derbi maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulüp 2 milyon 476 bin 250, sarı-kırmızılı kulüp ise 1 milyon 745 bin lira para cezası aldı

- Bu dönemde Fenerbahçe'ye 7, Galatasaray'a ise 3 maç seyircisiz oynama cezası verildi

- İki takım rekabetinde geride kalan 10 sezonda sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim 10, yardımcı antrenör Hasan Şaş 8, futbolcu Engin Baytar 11, sarı-lacivertlilerde ise oyuncular Volkan Demirel, Meireles ve Jailson sekizer maçla en fazla ceza alan isimler oldu

FATİH TERİM'İN DERBİ KARNESİ

Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 63 müsabaka oynadı. Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 67 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 24 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 31 maç yaptı. Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 11'ini kazanırken, 11'inde berabere kaldı, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 32 derbide ise 12 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

TERİM İLE BULUT ARASINDAKİ 10. RANDEVU

Erol Bulut, daha önce Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'un başında, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 9 maça çıktı. Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan bu maçların 5'ini kazanırken, 3'ünü kaybetti, birinden ise beraberlikle ayrıldı.

20 DERBİDE 3 GALİBİYET

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 20 karşılaşmanın sadece üçünden galibiyetle ayrılabildi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Fenerbahçe ile yaptığı 10 derbinin birini kazanırken 7 beraberlik aldı. Galatasaray, bu süreçte sarı-lacivertlilerle yaptığı 2 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı 10 derbide ise ikişer galibiyet ve beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlılarla çıktığı son 10 karşılaşmanın 6'sında ise mağlup oldu.

Rakipleriyle oynadığı bu 20 derbide 15 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.