Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol EuroCup

Galatasaray, EuroCup Women'da yarı finalde!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Women Çeyrek Final rövanş maçında Cadi La Seu'yu mağlup ederek yarı finale yükseldi

Giriş: 01.03.2023 - 22:22 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray, EuroCup Women'da yarı finalde!
AA / HABERTURK.COM

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, kazandığı FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçının rövanşında İspanya temsilcisi Cadi La Seu'yu 75-65 yenerek yarı finale yükseldi.

Işıl Alben, Epiphanny Prince, Kamile Nacickaite, Azure Stevens ve Teaira McCowan beşiyle başlayan Galatasaray'da bu üç basketbolcu çift haneli sayı üretti. McCowan 20 sayı ve 16 ribauntluk performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Aija Jurjane 13 sayı, 4 ribaunt; Azura Stevens 12 sayı 11 ribaunt ile maçı tamamladı.

Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmadan da 86-61 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, yarı finalde Umar Reyer Venezia (İtalya)-Elitzur Landco Ramla (İsrail) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Marmara'nın ekonomik röntgeni
Marmara'nın ekonomik röntgeni
Macaristan'dan Finlandiya ve İsveç'e destek
Macaristan'dan Finlandiya ve İsveç'e destek
1 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
1 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Kocaeli'de 13 milyon 50 bin makaron ele geçirildi
Kocaeli'de 13 milyon 50 bin makaron ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.