Galatasaray, Eren Elmalı'nın transferinde mutlu sona yakın!
Süper Lig lideri Galatasaray, Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı'nın transferi için son aşamaya geldi. Bordo-mavililerle ödeme planı konusunda görüşmeler sürüyor.
- 1
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Eren Elmalı'da mutlu sona yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki sol bekin transferi için Trabzonspor ile ödeme planını görüşüyor.
- 2
TRT Spor'un haberine göre; sarı kırmızılılar, 3 milyon Euro'luk bonservis bedelini 3 yıllık taksitlerle ödemek istiyor.
- 3
Trabzonspor ise Eren Elmalı'nın bonservis bedelinin tümünü peşin olarak almayı talep ediyor.
-
- 4
Görüşmelerin kısa süre içinde tamamlanması ve Galatasaray'ın milli sol bekin transferini resmen duyurması bekleniyor.
- 5
Trabzonspor ile bu sezon 20 resmi maça çıkan Eren Elmalı, 1 asiste imza attı.