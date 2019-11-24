24 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 5. dakikasını sarı-kırmızılı takım 12-11 önde geçti. Galatasaray'da Göksenin Köksal ve Jones, OGM Ormanspor'da ise Kikanovic ve Warren'in skorer oyunuyla ön plana çıktığı ilk periyot, 20-20 beraberlikle sonuçlandı.
İkinci çeyreğin başında Can Korkmaz'ın basketleriyle etkili olan Galatasaray Doğa Sigorta, 13. dakikanın ilk saniyelerinde rakibine 31-24 üstünlük kurdu. Rakibinin üst üste top kayıplarını ve boş hücumlarını iyi değerlendiren sarı-kırmızılı ekip, 15. dakikayı 17 sayı farkla (41-24) önde geçti. OGM Ormanspor, Warren ve Kloof'un basketleriyle maça tutunsa da farkı çift hanelerde tutan Galatasaray Doğa Sigorta, devre arasına 53-38 önde girdi.
Müsabakanın ikinci yarısının başında Yiğit Arslan, Auguste ve Can Korkmaz ile skor üreten ev sahibi ekip, 24. dakikada 22 sayılık fark yakaladı: 66-44. Etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılı takım, 28. dakikada farkı 27 sayıya (76-49) çıkardı. Karşılıklı basketlerle devam eden üçüncü periyodu Galatasaray Doğa Sigorta 84-60 önde tamamladı.
Son çeyreğe de iyi giren sarı-kırmızılı takım, 37. dakikada farkı 36 sayıya (100-64) taşıdı. Son bölümü düşük tempoda ve karşılıklı basketlerle geçilen maçı Galatasaray Doğa Sigorta 105-73 kazandı.
Süre alan tüm oyuncuların skor bulduğu Galatasaray'da kenardan gelen Can Korkmaz 20, Yiğit Arslan 19 ve Whittington 17 sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı. OGM Ormanspor'da 21 sayı üreten Kikanovic maçın en skoreri oldu.
Bu sonuçla Galatasaray Doğa Sigorta ligdeki 6. galibiyetini alırken, başkent temsilcisi OGM Ormanspor ise 6. kez yenildi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Özge Şentürk
Galatasaray Doğa Sigorta: Jones 9, Harrison 7, Göksenin Köksal 7, Moore 6, Ege Arar 2, Auguste 13, Whittington 17, Yiğit Arslan 19, Can Korkmaz 20, Emir Gökalp 2, Ayberk Olmaz 3
OGM Ormanspor: Warren 18, Cevher Özer 4, Kloof 5, Babic, Kikanovic 21, Dorukhan Engindeniz 6, Caner Ercan 6, James, Kadir Bayram 11, Mert Alemdar, Tuna Han Dikmen 2
1. periyot: 20-20
Devre: 53-38
3. periyot: 84-60
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