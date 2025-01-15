Avrupa sahnesinde heyecan dorukta! Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubundaki son maçında Dinamo Kiev’i konuk etmeye hazırlanıyor. Grupta henüz puan alamayan Dinamo Kiev, İstanbul’da dirençli bir oyun sergilemek isterken, sarı-kırmızılılar evinde 3 puan alarak grubu iyi bir şekilde tamamlamayı hedefliyor. Taraftarların heyecanla beklediği maç öncesi bilet satış detayları ve yayın bilgileri gündemde. Avrupa’da adından söz ettiren temsilcimizin bu kritik karşılaşmasına dair tüm bilgiler haberimizde…