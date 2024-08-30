Galatasaray, Derrick Köhn'ü KAP'a bildirdi
Galatasaray, Derrick Köhn'ün Werder Bremen'e kiralık olarak transfer olduğunu KAP'a bildirdi
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Derrick Köhn’ün 2024-2025 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 5.125.000 euro ödeyecektir.
İlaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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BU SEZONKİ PERFORMANSI
2023/24 sezonu ara transfer döneminde Hannover'den Galatasaray'a transfer olan Alman sol bek, bu sezon takımı ile toplam 4 maçta forma giydi.
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