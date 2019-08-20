Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

TERİM'DEN MEHMET TOPAL KARARI

Fatih Terim, yaşı itibarıyla tecrübeli futbolcuya sıcak bakmıyordu. Ancak Mehmet'in şu an hala iyi bir yedek ve gerektiğinde hem stoperde hem de orta sahada kullanabileceği fikri Terim'in kafasına yattı.