2016'da Flamengo'ya transfer olan Kolombiyalı yıldız için Galatasaray'ın 4 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı kaydedildi. Cuellar'ın Flamengo ile olan sözleşmesinin 2022'de bittiği ve Avrupa'dan başka taliplerin de olduğu belirtildi.