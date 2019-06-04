Sporx'te yer alan habere göre transferi hakkında açıklama yapan Sliti, "Dijon ile son maçımı oynadığıma inanıyorum. Henüz resmi bir teklif yok ancak bazı temaslar oldu. Buradan güzel bir şekilde ayrılmak istiyorum" dedi. Dijon ile 2023'ye dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 40 maçta 8 gol attı ve 10 asist yaptı.