Galatasaray'dan Skriniar harekatı!
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Paris Saint-Germain'in kapısını çaldı. Sarı-kırmızılılar, Milan Skriniar'ı kiralamak için PSG'ye teklif yaptı ve oyuncunun kararını beklemeye geçti.
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Bu sezon ligde ve Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
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Sarı-kırmızılılar stoper arayışlarını sürdürürken, Paris Saint-Germain'in kapısını çaldı.
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Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Milan Skriniar'ı kiralamak için PSG'ye teklifte bulundu.
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Sarı-kırmızılılar, birçok talibi bulunan yıldız savunmacının son kararını bekliyor.
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SEZON KARNESİ
29 yaşındaki stoper, bu sezon 10 maçta toplamda 381 dakika süre buldu.
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Transfermarkt'e göre yıldız savunmacının güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.
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