Galatasaray'dan sert açıklama!

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Menajerlere yapılan ödemelerle ilgili resmi evrakın son dönemde çeşitli mecralarda ahlak ve hukuk kurallarına aykırı şekilde paylaşılması üzerine tekrar bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

Galatasaray Spor Kulübü’nü ve Yönetim Kurulu’nu yıpratmaya, Galatasaray’ın marka değerini düşürmeye, 23. Şampiyonluğumuzu engellemeye yönelik bu planlı ve organize saldırıyı yapanlar camiamız ve spor kamuoyunun malumudur.

Belgeleri yayınlayanlar, üzerlerindeki imzaları deşifre ederek Kişisel Verileri Koruma kanunu kapsamında suç işlemişlerdir. Maddi menfaat karşılığı sipariş üzerine belge hırsızlığı yapan ve geçmişte hukuka aykırı işlemlerin yayınlandığı tapelerin başrol oyuncusu olan kişinin de içinde olduğu şahısların gerekli cezaları alması için tüm hukuki işlemler başlatılmıştır.

Galatasaray Spor Kulübü’nün idari, mali, sportif işlemlerine ilişkin tüm belge ve bilgileri yıllık faaliyet raporlarında açıklanmaktadır. Ayrıca kulübümüz, ulusal ve uluslararası bağımsız denetim firmaları tarafından mali olarak sürekli denetlenmekte olup Finansal Fair Play anlaşması gereği UEFA'nın da incelemesi altındadır. Dolayısıyla yapılan tüm anlaşmalar Galatasaray Spor Kulübü menfaatleri gözetilerek hukuk kuralları çerçevesinde yapılmaktadır. Kulübümüzün kamuoyundan saklayacak hukuka aykırı hiçbir eylem ve işlemi söz konusu değildir.

Çeşitli mecralarda sanki ortada bir suç unsuru varmış gibi Galatasaray Spor Kulübü'nü ve yönetimini karalamak, itibarını zedelemek niyetiyle yapılan algı operasyonlarına karşı camiamızı dikkatli olmaya, tek vücut halinde davranmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"