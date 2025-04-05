Galatasaray'dan Osimhen girişimi: Yönetim harekete geçti!
Galatasaray, yıldız futbolcu Victor Osimhen'i sezon sonunda kadrosunda tutmak için gaza bastı. Galatasaray yönetimi Victor Osimhen'in 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlanıyor. İşte detaylar...
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Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da rakibi Fenerbahçe'yi eleyerek yarı final biletini aldı.
Hem lig hem de kupa şampiyonluğu hayali kuran Galatasaray’da yönetim de önemli bir transfer adımı attı.
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Napoli'den bu sezon kiralık olarak gelen ve muhteşem performansıyla taraftarların gönlünü fetheden Victor Osimhen'i transfer etmek için için Galatasaray harekete geçti.
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Galatasaray yönetimi Victor Osimhen’in 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlanıyor.
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Sarı-kırmızılı kulübün idarecileri ekonomik olarak hazırlık yaptıklarını ifade ederken “Osimhen'in onay vermesi yeterli, bu tutarı Napoli'ye ödeyerek onu kadromuza katacağız" diyor.
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Ödemenin dört eşit taksitte yapılması planlanırken, Nijeryalı golcüye yıllık 12 milyon Euro karşılığında dört sezonluk sözleşme önerilecek.
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Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekse de Osimhen, sezon bitene kadar Galatasaray'da kalma sözünü tuttu ve nihai kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.
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Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 33 karşılaşmada yer alan Osimhen, attığı 28 gol ve yaptığı 5 asistle takımının en önemli oyuncularından biri oldu.
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Galatasaray’da Başkan Dursun Aydın Özbek, Ramazan Ayında bir sohbet toplantısına katılmış, Osimhen’le ilgili soruyu Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu’ya yönlendirmişti.
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Kavukçu ise “Osimhen’in transferi hayal değil. Burada çok mutlu. Ezeli rakiplerimiz de istedi ama bizi tercih etti. Nisan ayında bize kararını bildirecek. Kalacağım derse gerekeni yaparız” ifadelerini kullanmıştı.
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Birçok dünya devi Osimhen’le ilgilenirken Nijeryalı yıldızın Fransa ve İtalya’da forma giymeye de sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
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