Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması!

Galatasaray, sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Mauro Icardi’nin tedavisine devam edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Mauro Icardi’nin tedavisine devam edildi.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 17.30’da yapacağı idmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak."

Sarı-kırmızılılar, 23 Nisan Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.