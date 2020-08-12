Galatasaray'da bir transfer daha açıklanıyor. Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ın ardından Emre Kılınç da resmen Galatasaraylı oluyor.

Sarı-kırmızı takımın sosyal medya hesabından geri sayım için 'Çocukluk Aşkımsın' tezahüratına ıslıkla eşlik edilen bir ses dosyası paylaşıldı. Bu sesin sahibi olan Emre Kılınç'ın transferi bugün 19:05'te açıklanacak.

https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1293511735094190083