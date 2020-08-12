Galatasaray, transferleri bir bir açıklıyor...

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Arda Turan’ın ardından dün Oğulcan Çağlayan’ın transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a bildiren Galatasaray, bugün de uzun süre önce anlaştığı Emre Kılınç’ı duyuracak.

Sivasspor'la sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımla resmi sözleşme imzalayacak.