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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan flaş karar: Erden Timur basın toplantısı düzenleyecek! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan flaş karar: Erden Timur basın toplantısı düzenleyecek!

        Galatasaray, Erden Timur'un cuma günü saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 20:02 Güncelleme: 11.01.2024 - 20:03
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        Galatasaray'dan flaş karar!
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        Galatasaray, Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un cuma günü saat 15.00'te basın toplatısı düzenleyeceğini açıkladı.

        Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

        "Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, E. Y. Sivasspor - Galatasaray maçında yaşanan hakem skandalları ve son dönemde gelişen olaylarla ilgili 12 Ocak Cuma (Yarın) saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecektir."

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