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        Haberler Spor Voleybol Galatasaray Daikin, Britt Bongaerts'ı transfer etti - Voleybol Haberleri

        Galatasaray Daikin, Britt Bongaerts'ı transfer etti

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Daikin, Hollandalı pasör Britt Bongaerts'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 15:37 Güncelleme: 19.06.2024 - 15:37
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        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Hollandalı pasör Britt Bongaerts'ı kadrosuna kattı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Profesyonel voleybol kariyerine 2013 yılında TT Papendal Arnhem'de başlayan oyuncu, sırasıyla Eurosped, Ladies in Black Aachen, USC Münster, SSC Palmberg Schwerin, LKS Commercecon Lodz, Bartoccini Fortinfissi Perugia ve Allianz MTV Stuttgart'ta forma giydi.

        Hollandalı pasör, 3 Almanya Süper Kupa ve ikişer Almanya Kupası ile Almanya Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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