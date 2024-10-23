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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da zemin gelişmesi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da zemin gelişmesi!

        UEFA Avrupa Ligi 3. maçında Elfsborg'u konuk edecek olan Galatasaray'ın stat zemini toplandı. Ağustos ayında çıkan hastalık nedeniyle son süreçte yoğun bir bakıma alınan zeminin değerleri UEFA standartlarına geldi

        Giriş: 23.10.2024 - 09:28 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:28
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        G.Saray'da zemin gelişmesi!
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        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray bu akşam Elfsborg'u konuk edecek. 17.30'da başlayacak mücadele öncesinde stat zeminine dair soru işaretleri de vardı.

        Ağustos ayında zeminde oluşan hastalık kısa sürede sahanın geneline yayılmış ve Galatasaray'ın stat zemini bozulmuştu.

        Milli maç arası öncesinde başlanan tedavi arada yoğunlaştırıldı.

        İngiliz menşeili çim bakım firması da mesaisini artırırken hastalığın tedavisi için başvurulan uygulamalar da zeminin görüntüsünü bozarken bu sürecin geride kaldığı öğrenildi.

        Elfsborg mücadelesi öncesinde haftalık ölçümlerde değerlerin, UEFA ve FIFA standart aralıklarının ortasında olduğu belirtildi.

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