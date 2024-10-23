Galatasaray'da zemin gelişmesi!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray bu akşam Elfsborg'u konuk edecek. 17.30'da başlayacak mücadele öncesinde stat zeminine dair soru işaretleri de vardı.

Ağustos ayında zeminde oluşan hastalık kısa sürede sahanın geneline yayılmış ve Galatasaray'ın stat zemini bozulmuştu.

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Milli maç arası öncesinde başlanan tedavi arada yoğunlaştırıldı. İngiliz menşeili çim bakım firması da mesaisini artırırken hastalığın tedavisi için başvurulan uygulamalar da zeminin görüntüsünü bozarken bu sürecin geride kaldığı öğrenildi. Elfsborg mücadelesi öncesinde haftalık ölçümlerde değerlerin, UEFA ve FIFA standart aralıklarının ortasında olduğu belirtildi.