Galatasaray'da Zaniolo bekleyişi!
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda durumu en çok merak edilen isimlerin başında Nicolo Zaniolo geliyor. Cimbom, Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen İtalyan yıldız için ciddi bir bonservis geliri hedefliyor.
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Galatasaray gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlarken, kadro planlamaları kapsamında Nicolo Zaniolo'nun durumu da merak ediliyor.
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Kariyerine İtalya'da devam eden 25 yaşındaki futbolcunun Atalanta ile olan kiralık sözleşmesi feshedilmiş ve Fiorentina'ya kiralanmıştı.
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Atalanta'da hiçbir maça 11'de çıkamayan Zaniolo, Fiorentina'da ise şimdiden üç karşılaşmaya 11'de çıktı.
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Transfer olduktan sonra beş maçın üçünde 30 ve daha fazla dakika sahada kalan Zaniolo'nun sözleşmesinde madde yer alıyor.
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Galatasaray ile Fiorentina arasında yapılan anlaşmaya göre İtalyan ekibinin kiralık sözleşmesinde şarta bağlı mecburi opsiyon yer alıyor.
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Zaniolo kalan mücadelelerin dokuzunda 30 dakika veya daha fazla oynaması halinde opsiyon devreye girecek. Galatasaray bu opsiyonun geçerli olması halinde 15,5 milyon Euro bonservis bedeli elde edecek.
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Zaniolo'nun Fiorentina'daki performansı ve süre alıp alamayacağı, hem Galatasaray hem de taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.
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Eğer bu şartlar gerçekleşirse, Galatasaray için önemli bir finansal katkı sağlanmış olacak.
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Galatasaray yönetimi, Zaniolo'nun durumunu yakından izlerken, gelecek sezon için alternatif planlarını da şimdiden oluşturuyor.
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Şubat 2023'te Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan İtalyan futbolcu şimdiye kadar üç farklı takıma kiralandı.
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Kariyerine Türkiye'de devam etmeyi düşünmeyen Zaniolo önce Aston Villa ardından Atalanta'ya satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.
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Sarı-kırmızılı kulüp Aston Villa'dan 5, Atalanta'dan 3,2; Fiorentina'dan da 3,2 milyon Euro'luk kiralama bedelleri aldı.
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Galatasaray'ın kasasına bu kiralık transferlerden toplamda 11,4 milyon Euro girdi.