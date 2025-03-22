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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Zaniolo bekleyişi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Zaniolo bekleyişi!

        Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda durumu en çok merak edilen isimlerin başında Nicolo Zaniolo geliyor. Cimbom, Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen İtalyan yıldız için ciddi bir bonservis geliri hedefliyor.

        Giriş: 22.03.2025 - 09:31 Güncelleme: 22.03.2025 - 09:31
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          Galatasaray gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlarken, kadro planlamaları kapsamında Nicolo Zaniolo'nun durumu da merak ediliyor.

        • 2

          Kariyerine İtalya'da devam eden 25 yaşındaki futbolcunun Atalanta ile olan kiralık sözleşmesi feshedilmiş ve Fiorentina'ya kiralanmıştı.

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          Atalanta'da hiçbir maça 11'de çıkamayan Zaniolo, Fiorentina'da ise şimdiden üç karşılaşmaya 11'de çıktı.

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          Transfer olduktan sonra beş maçın üçünde 30 ve daha fazla dakika sahada kalan Zaniolo'nun sözleşmesinde madde yer alıyor.

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          Galatasaray ile Fiorentina arasında yapılan anlaşmaya göre İtalyan ekibinin kiralık sözleşmesinde şarta bağlı mecburi opsiyon yer alıyor.

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          Zaniolo kalan mücadelelerin dokuzunda 30 dakika veya daha fazla oynaması halinde opsiyon devreye girecek. Galatasaray bu opsiyonun geçerli olması halinde 15,5 milyon Euro bonservis bedeli elde edecek.

        • 7

          Zaniolo'nun Fiorentina'daki performansı ve süre alıp alamayacağı, hem Galatasaray hem de taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.

        • 8

          Eğer bu şartlar gerçekleşirse, Galatasaray için önemli bir finansal katkı sağlanmış olacak.

        • 9

          Galatasaray yönetimi, Zaniolo'nun durumunu yakından izlerken, gelecek sezon için alternatif planlarını da şimdiden oluşturuyor.

        • 10

          Şubat 2023'te Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan İtalyan futbolcu şimdiye kadar üç farklı takıma kiralandı.

        • 11

          Kariyerine Türkiye'de devam etmeyi düşünmeyen Zaniolo önce Aston Villa ardından Atalanta'ya satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

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          Sarı-kırmızılı kulüp Aston Villa'dan 5, Atalanta'dan 3,2; Fiorentina'dan da 3,2 milyon Euro'luk kiralama bedelleri aldı.

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          Galatasaray'ın kasasına bu kiralık transferlerden toplamda 11,4 milyon Euro girdi.

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