Galatasaray'da Yunus Akgün tehlikesi!
Galatasaray'ın bu sezonki yıldızı olan Yunus Akgün'e İngiliz ekipleri talip oldu. 100 milyon TL civarında bir meblağa 'tamam' diyen milli futbolcuda imzalar henüz atılmadığı için 11 milyon Euro'ya serbest kalma tehlikesi var.
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Galatasaray'ın bu sezon hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda gösterdiği başarılı performansın önemli aktörlerinden biri olan Yunus Akgün, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi.
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Daha önce İngiltere’de Leicester City’de oynayan Yunus bu kez Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekti.
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Sakatlanmadan önce Avrupa Ligi’nde gündeme gelen performanslar sergileyen 24 yaşındaki futbolcu 40 müsabakada 22 gollük katkı sağladı.
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Tüm kulvarlarda attığı 12 golün yanı sıra asistte de çift haneye çıkan Yunus için Newcastle United ve Aston Villa devreye girdi.
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İngiltere basınında çıkan haberlere göre iki kulüp de 11 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi bulunan Yunus için bu meblağı ödemeye hazır.
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Sarı-kırmızılılar ise Yunus Akgün'ün sözleşmesini nihayete erdirmek için teyakkuza geçti.
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Daha önce 100 milyon TL’ye prensip anlaşması sağlanan Yunus Akgün’ün sözleşmesinde henüz ıslak imzalar atılmış değil.
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Galatasaray yönetimi oyuncunun mevcut sözleşmesindeki serbest kalma maddesini kaldırmayı hedefliyor.
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Yunus Akgün Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Sadece sahaya odaklıyım. Sadece Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklıyım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sözleşme olayları her zaman konuşulur, onda bir problem yok. Sezon bitince oturup konuşuruz” ifadelerini kullandı.
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