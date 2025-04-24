Torreira ayrılığı düşünmüyor
Galatasaray'da geçen sezon uzatılan sözleşmesi geçen günlerde tescil edilen Lucas Torreira, İstanbul'da oldukça mutlu... İtalya'dan talipleri bulunan Uruguaylı futbolcu şu anda transferi düşünmüyor.
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Lucas Torreira Galatasaray’da kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor.
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Son beş lig maçında üç gol kaydeden Uruguaylı yıldız saha dışında da pürüzleri geride bıraktı.
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Tecrübeli futbolcu transferini sağlayan Erden Timur’un görevden ayrılmasından sonra kısa süreliğine duygusal boşluğa girmişti.
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Uruguaylı orta saha, 2025’in ilk günlerinde de Fenerbahçe yönetiminin açıklamaları sonrasında yalnız bırakıldığını ve Galatasaraylı yöneticilerden yeterince ‘destek almadığını’ düşünüyordu.
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Zaman zaman Güney Amerika’ya dönmeyi düşünen Torreira son haftalarda bu düşüncelerinden sıyrıldı.
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Kemerburgaz’a geçiş ve takımın form grafiğinin yükselmesinin de etkisiyle Torreira, yönetime dair pürüzleri de kafasından sildi.
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İtalya’dan talipleri bulunan tecrübeli orta saha Galatasaray’la Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek istiyor.
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İstanbul’da geniş bir ekibi bulunan ve hayatına dair tüm detayları tıkır tıkır işleyen Uruguaylı yıldız, Galatasaray’daki yıllık ücreti ne İtalya’da ne de Arjantin’de alabileceğini düşünüyor.
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Sarı-kırmızılı kulüple yaptığı sözleşme geçtiğimiz günlerde tescil edilen ve 2028’e kadar uzatılan Torreira, yeni sözleşmeyle birlikte Galatasaray'dan yıllık 4 milyon Euro kazanacak.
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