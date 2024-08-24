Galatasaray'da sol bek arayışı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Derrick Köhn'ün Young Boys maçındaki performansı nedeniyle sol beke en az bir takviye yapmayı planlıyor.
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Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor.
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Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında salı günü Young Boys'u ağırlayacak olan sarı kırmızılılar, rakibini elemesi halinde turnuva katılım bedeli olarak yaklaşık 19 milyon euroluk gelir elde edecek.
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Böylece yönetimin transfer için eli rahatlayacak ve gerekli bölgelere takviyeler yapılacak..
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Sarı-kırmızılı yönetimin transferdeki öncelikli hedefinin ise sol bek mevkisi olduğu öğrenildi.
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Galatasaray yönetimi, Derrick Köhn'ün sol bekte gösterdiği performanstan yeterince memnun değil...
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JAKOBS VE GALAN GÜNDEMDE
Takımda orijinal mevkisi sol bek olan başka futbolcu bulunmadığı için o bölgeye mutlaka bir transfer yapılacağı öğrenildi.
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Yabancı bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın listesinde Ismail Jakobs ve Javi Galan gibi isimler yer alıyor.
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KÖHN'ÜN AYRILMA İHTİMALİ VAR
Derrick Köhn'ün kulüpteki geleceği ise henüz netleşmedi. Avrupa'dan birkaç kulübün resmi teklif yaptığı Alman futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali yüksek...
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Derrick Köhn'ün transferi durumunda sarı-kırmızılıların, sol beke iki takviye yapabileceği belirtiliyor.
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