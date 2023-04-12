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Galatasaray'da savunmaya Okan Buruk ayarı

Son üç resmi maçında iki mağlubiyet alan ve beş gol yiyen Galatasaray'da takım savunmasına müdahale geldi. Savunmayı hücum hattından başlatan ve geride bu nedenle riskler alan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ilk 11 tercihlerinde değişiklik kararı aldı. Kenarlarda, arkasındaki oyuncuya yardımı aksatan oyunculardan vazgeçen Buruk, stoper tandeminde ise Nelsson - Abdülkerim ikilisini bozmama kararı aldı

Giriş: 12.04.2023 - 09:06 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'da savunmaya Okan Buruk ayarı

Ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray'da son haftalarda yenilen gol sayısı sarı-kırmızılıları harekete geçirdi. Son üç resmi maçında iki mağlubiyet alan ve söz konusu karşılaşmalarda 5 gol yiyen Galatasaray'da alarm verilmiş durumda. 5 Şubat'tan bu yana sadece beş resmi maça çıkan sarı-kırmızılılarda Florya'da yoğun mesai veriliyor.

OKAN BURUK TAKIM BASKISINDAN RAHATSIZ

Takım savunmasını en önden başlatan sarı-kırmızılılar, rakibe yaptıkları baskı ve buradan kaptığı toplarla hücumlarını şekillendirirken rakiplerin sağlıklı bir oyun kurmasını engellemek ve engelleyemediği durumda da rakibi belli bir bölgeye yönlendirmeyi amaçlıyordu. Sezonun genelinde bunu başarıyla uygulayan Galatasaray'da Okan Buruk son haftalardaki görünümden rahatsız durumda.

Sezonun büyük bölümünde geride rakip hücum hattıyla dört kişiyle eşleyen sarı-kırmızılılar, önde ise en az beş kişiyle pres yapıyordu. Ümraniyespor maçıyla başlayan baskı kırılganlığı, Konyaspor ve Başakşehir mücadelelerinde zirve yaptı. Başakşehir karşısında çok sayıda gol pozisyonu veren sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ve kurmayları, BAY geçilen haftada takım baskısına ağırlık verdi.

11'DE DEĞİŞİKLİK PLANLANIYOR

Galatasaray'da ilk 11'de de değişiklik planlanıyor. Takım savunmasına büyük önem veren Buruk, fiziksel olarak henüz hazır olmayan Nicolo Zaniolo'yu kulübeye çekmeyi düşünüyor. Buruk sağ kanatta hem ön bölge presine katkı sağlayacak hem de rakip bek oyuncusunu takip ederek Sacha Boey'a yardım edebilecek Milot Rashica'yı oynatmayı planlıyor. Sezonun kritik haftalarına girilirken önceliği gol yememeye vermeyi planlayan Buruk ve kurmayları, özellikle rakibin set hücumlarında geride eksik yakalanmak istemiyor.

GERİ DÖRTLÜ BOZULMAYACAK

Galatasaray'daki diğer bir müdahale ise geri dörtlüye olacak. Özellikle savunmanın bir alışkanlık ve ritim işi olduğunu düşünen Buruk, geri dörtlüde mecbur kalmadıkça değişiklik yapmamayı düşünüyor.

Sağ bekte Sacha Boey'un yeri garanti iken stoper tandeminde ise Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'nın forma giymesi bekleniyor.

Buruk'un sol bekte ise Kazımcan Karataş'ı düşündüğü belirtiliyor. Sarı-kırmızılılarda Nelsson'un forma giymediği maçlarda alınan iki mağlubiyet, Kaan Ayhan'ı rotasyonda geri plana atmış durumda.

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