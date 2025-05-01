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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da savunma duvar ördü! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da savunma duvar ördü!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 13 maçta kalesinde 9 gol görürken, bu müsabakaların 7'sinde de kalesini gole kapadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:10 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:10
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'de son 5 haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde 5 puan farkla lider giren Galatasaray, savunma performansıyla da ön plana çıktı.

        • 2

          Sezon başında savunmasıyla eleştirilen sarı-kırmızılılar, özellikle ligin ikinci yarısından sonra bu alanda da istikrarı yakaladı. Ligde oynadığı 31 müsabakada kalesinde 30 gol gören Aslan, en az gol yiyen takım olarak da dikkat çekiyor.

        • 3

          11 KEZ KALESİNİ GOLE KAPADI

          Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 31 müsabakanın 11'inde kalesini gole kapattı. Sarı-kırmızılılar ligde Bodrum FK (2), Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Antalyaspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Samsunspor karşılaşmalarında gol yemedi. Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinden dolayı da müsabaka Aslan'ın lehine 3-0 hükmen tescil edildi.

        • 4

          LİGİN 2. YARISINDA 9 GOL YEDİ

          Galatasaray, şu ana kadar yediği 30 golün 21'ini ligin ilk yarısındaki maçlarda kalesinde gördü. İkinci transfer döneminde savunma hattına da takviyeler yapan sarı-kırmızılılar, bunun karşılığını aldı. Aslan, ligin ikinci yarısında oynadığı 13 karşılaşmada 9 gol yedi. Cimbom ayrıca söz konusu maçların 7'sinde de kalesini gole kapadı.

        • 5

          İÇ SAHADA 5 MAÇTIR GOL YEMİYOR

          Süper Lig'de RAMS Park'ta son olarak Göztepe ile 4 Ocak 2025 tarihinde oynanan karşılaşmada gol yiyen Galatasaray daha sonraki süreçte rakiplerine gol şansı vermedi.

        • 6

          Sarı-kırmızılılar bu dönemde Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Bodrum FK maçlarında gol yemedi. Cimbom, bu serinin başladığı 25 Ocak 2025'ten bu yana Avrupa'nın 10 büyük ligindeki 183 takım arasında iç saha golü yemeyen tek takım olarak yer alıyor. Aslan, bu hafta evindeki Sivasspor müsabakasında da bu seriyi sürdürmek istiyor.

        • 7
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