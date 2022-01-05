Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Giresunspor'u konuk edecek Galatasaray'da gözler savunmaya çevrildi... 19 maçta 27 puan toplayabilen ve puan kaybına tahammülü olmayan sarı-kırmızılılarda stoper bölgesindeki eksiklikler can sıkarken diğer yandan bu durum bir fırsata dönüştü.

Marcao'nun kart cezası, Luyindama'nın sakatlanmasının ardından bir kötü haber de Alpaslan Öztürk'ten geldi. Tecrübeli savunmacının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Nelsson'un partnerliği için ilk aday Işık Kaan Arslan oldu.

Giresunspor maçı için hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılarda Halil Dervişoğlu ve Işık Kaan'la yakından ilgilenen Fatih Terim'in 20 yaşındaki savunmacıyı ilk 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi.

SEMİH VE OZAN'A DA BÖYLE FIRSAT GELMİŞTİ

Sarı-kırmızılılardaki bu durum akıllara Semih Kaya ve Ozan Kabak'ı getirdi. 2011-12'de de teknik direktör olan Fatih Terim, Gaziantep mücadelesinde kırmızı kart gören Servet Çetin'in yerine Semih Kaya'ya şans tanımış ve Semih uzun süre formayı çıkarmamıştı.

Kariyerini Premier Lig'de sürdüren Ozan Kabak da 2018-19 sezonunda ilk kez Kasımpaşa maçında ilk 11'de sahaya çıkmış ve kadronun değişilmezi olmuştu.