Galatasaray'da sağ bek ve orta saha arayışları sürüyor
Yeni sezona hazırlanan Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokuyor... Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un da raporu doğrultusunda sağ bek ve orta saha takviyeleri için çalışmalarını sürdürüyor.
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Yeni sezona Avusturya'da yaptığoı kampla hazırlanan Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları da sürüyor.
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Avusturya'daki ilk hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar, buradaki ikinci sınavında 15 Temmuz'da Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak.
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Galatasaray, milli takımdan dönecek oyuncularla birlikte ikinci kampta tam kadro çalışma imkanı bulacak.
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HEDEF SAĞ BEK VE ORTA SAHA
Teknik heyet ve futbolcular, kampta çalışmalara devam ederken, yönetim de transfer için araştırmaları sürdürüyor.
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Şampiyon kadroyu büyük ölçüde koruyarak kadrosuna eklemeler yapmayı planlayan Cimbom'da öncelik sağ bek ve orta saha transferlerinde...
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Sağ bekte Guela Doue ve Wan Bissaka isimleri ön plana çıkarken, orta saha ve diğer mevkiler için fırsat transferleri kovalanacak.
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