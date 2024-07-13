Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da sağ bek ve orta saha arayışları sürüyor - Son dakika GS transfer haberi - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da sağ bek ve orta saha arayışları sürüyor

        Yeni sezona hazırlanan Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokuyor... Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un da raporu doğrultusunda sağ bek ve orta saha takviyeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 12:03 Güncelleme: 13.07.2024 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yeni sezona Avusturya'da yaptığoı kampla hazırlanan Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları da sürüyor.

        • 2

          Avusturya'daki ilk hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar, buradaki ikinci sınavında 15 Temmuz'da Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak.

        • 3

          Galatasaray, milli takımdan dönecek oyuncularla birlikte ikinci kampta tam kadro çalışma imkanı bulacak.

        • 4

          HEDEF SAĞ BEK VE ORTA SAHA

          Teknik heyet ve futbolcular, kampta çalışmalara devam ederken, yönetim de transfer için araştırmaları sürdürüyor.

        • 5

          Şampiyon kadroyu büyük ölçüde koruyarak kadrosuna eklemeler yapmayı planlayan Cimbom'da öncelik sağ bek ve orta saha transferlerinde...

        • 6

          Sağ bekte Guela Doue ve Wan Bissaka isimleri ön plana çıkarken, orta saha ve diğer mevkiler için fırsat transferleri kovalanacak.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayşe'yi öldüren reklam panosu temelsiz çıktı
        Ayşe'yi öldüren reklam panosu temelsiz çıktı
        8 yerinden bıçaklandı hastaneye koştu! Görenlerin kanı dondu!
        8 yerinden bıçaklandı hastaneye koştu! Görenlerin kanı dondu!
        Meta'dan 'Trump' kararı
        Meta'dan 'Trump' kararı
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        "Olası depremde deniz İzmir'in içine girecek"
        "Olası depremde deniz İzmir'in içine girecek"
        EURO 2024'te final zamanı!
        EURO 2024'te final zamanı!
        55 milyon liraya sattı
        55 milyon liraya sattı
        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!
        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki genç öldü!
        Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki genç öldü!
        En iyi 10 felaket filmi
        En iyi 10 felaket filmi
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Jetcar keyfi yaptılar
        Jetcar keyfi yaptılar
        Haftanın gündem olan paylaşımları
        Haftanın gündem olan paylaşımları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güzellik kriterleri masada
        Güzellik kriterleri masada
        Habertürk Anasayfa