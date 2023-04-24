HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile mücadele etti. Sarı-kırmızılıların 3. golünü Sacha Boey kaydetti. Müsabakanın 80. dakikasında ceza sahası içindeki karambolde topu önünde bulan Boey meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 22 yaşındaki futbolcu kaydettiği golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

ARSENAL STATTA İZLEDİ Adı birçok kulüple anılan Sacha Boey, Net Stadı'na gözlemci akınına neden oluyor. Premier Lig ekiplerinden Arsenal de Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Adana Demirspor maçında gözlemci görevlendirdi. Londra ekibi adına tribünde yer alan gözlemci, Galatasaray'ın genç yıldızı Sacha Boey'u yerinde takip etti. İngiltere ve İtalya basınında çıkan haberlere göre Arsenal, Sacha Boey'u transfer etmek için Milan'la yarışıyordu.

"ADIM ATMA ZAMANI GELDİ" DEMİŞTİ Sacha Boey geçen günlerde bir açıklama yapmış ve kariyerinde yeni bir sayfa açma zamanının geldiğini belirtmişti. L'Equipe'e röportaj veren genç futbolcu "Performansım şimdilik istikrarlı gidiyor. Kariyerimde yeni bir adım atma zamanı geldi ancak sezon sonunu beklemek gerekiyor. Neler olacağını o zaman göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

SCOUT EKİBİNİN NOKTA ATIŞI! Galatasaray'a Temmuz 2021'de transfer olan Sacha Boey de uzun yıllardır görev yapan scout ekibinin bulduğu oyunculardan biri. Dönemin teknik direktörü Fatih Terim'in sağ beke takviye istemesi sonrasında verdiği listenin başında Fransız tecrübeli sağ bek Djibril Sidibe bulunuyordu. Oyuncunun yıllık ücreti Galatasaray'a yüksek gelince Terim, scout ekibinden genç ve atletik özellikleriyle ön plana çıkan bir sağ bek talep etti.

Sarı-kırmızılıların oyuncu izleme birimi, Rennes'de kadroda ilk tercihler arasında bulunmayan ve üçüncü, dördüncü tercih olan Sacha Boey'i raporladı. Dijon'da geçirdiği kiralık dönemi iyi değerlendiren sağ bekin Fatih Terim'e izletilmesi sonrasında hemen aksiyon alan Galatasaray oyuncuyu birkaç gün içinde renklerine bağladı. 2 milyon Euro kazanan Sidibe yerine 480 bin Euro'luk yıllık ücretiyle gelen Boey, sarı-kırmızılıların 'örnek gösterilen' transferlerinden oldu. 20 yaşındayken yaklaşık 1 milyon Euro ve yüzde 15'lik bir sonraki satış payıyla transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu değerini de katlayarak devam etti.

ÖNERİLEN VİDEO