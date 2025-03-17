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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da primler yattı yüzler güldü! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da primler yattı yüzler güldü!

        Galatasaray'da son dönemde gündemden düşmeyen galibiyet primleri futbolcuların hesaplarına yattı. Puan farkını maç fazlasıyla 9'a yükselten Galatasaray'da oyuncular milli araya kafaları rahat gitti

        Giriş: 17.03.2025 - 10:16 Güncelleme: 17.03.2025 - 10:16
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        Galatasaray'da primler yattı yüzler güldü!
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        Alanyaspor karşısında 1-0’dan alınan 2-1’lik galibiyetin akabinde elde edilen farklı Antalyaspor zaferi Galatasaray'a baharı getirdi.

        Puan farkının 4’e düşmesinden sonra panik havasına sürüklenen Galatasaray’da bazı meseleler de camia içinde kaynamaya sebep olmuştu.

        Elde edilen 22 galibiyetin 20’sinin primlerinin yatmaması futbolcular arasında espri konusuna dönüşürken kaptan Muslera ve Başkan Dursun Aydın Özbek meseleye el atmıştı.

        Uruguaylı file bekçisi takım arkadaşlarına bu tarz gecikmelerin olabileceğini; futbola odaklanmaları gerektiğini ifade ederken Başkan Özbek de futboldan sorumlu yöneticilere talimat vermişti.

        Yönetim kurulu ve Sportif AŞ yönetim kurulundaki birkaç üyenin çabalarıyla primler için gereken kaynak bulundu. Galatasaraylı idareciler futbolcuların biriken tüm galibiyet primlerini Antalyaspor maçı öncesinde hesaplara yatırdı.

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        Futbolcuların yanı sıra personellere de ödemeler başlarken personellerin primlerinin de bu hafta içinde tamamen ödeneceği öğrenildi.

        Antalyaspor müsabakası öncesinde müjdeyi alan futbolcular 4-0’lık galibiyetin de etkisiyle maç sonunda büyük coşku yaşadı.

        Farklı galibiyet sonrasında soyunma odasında dakikalarca kutlama yapan futbolcuların milli ara öncesinde kafa olarak rahatladığı öğrenildi.

        Sarı-kırmızılı takım Fenerbahçe’nin de Samsunspor’a puan kaybetmesiyle birlikte milli maç arasında rahat gitti.

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