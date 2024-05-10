Galatasaray'da oynayan 7 oyuncu kart sınırında
Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da top koşturan Kerem Aktürkoğlu, Hakim Ziyech, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira gibi futbolcular kart görmeleri halinde bir sonraki haftada cezalı duruma düşecek.
VavaCars Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında karşılaşıyor. Saat 19'da başlayacak olan karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.
Kritik mücadeleye kısa bir süre kala, sarı kırmızılı takımda 7 isim sarı kart sınırında bulunuyor.
Galatasaray'da Lucas Torreira, Victor Nelsson, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanacak maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler.
Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük'ten sonraki rakibi ise Fenerbahçe olacak.