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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray'da Milos Paden dönemi sona erdi - Basketbol Haberleri

        Galatasaray'da Milos Paden dönemi sona erdi

        Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Başantrenör Milos Paden ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 17:15 Güncelleme: 16.02.2024 - 17:15
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        Galatasaray'da flaş ayrılık!
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        Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Başantrenör Milos Paden ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu

        Sar-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz 2023/24 sezonu başından itibaren Galatasaray Çağdaş Faktoring Başantrenörlüğü görevini sürdüren Milos Paden ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Milos Paden’e görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

        Galatasaray son olarak Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 104-89'luk skorla mağlup oldu.

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