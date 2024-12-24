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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da meşhur uçak havalandı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da meşhur uçak havalandı

        Galatasaray'da meşhur uçak havalandı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkan vekillerinden Abdullah Kavukçu İtalya'ya gitti.

        Giriş: 24.12.2024 - 12:37 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:37
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          Süper Lig'de araya 8 puanla lider giren Galatasaray'da transfer gündemiyle meşhur olan uçak havalandı.

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          Kasım ortasında İtalya'ya giderek kısa bir tatil yapan Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu yeniden Çizme'ye uçtu.

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          Okan Buruk lige verilen arada İtalya'da kısa bir tatil yapacak. Ancak Okan Buruk'un tek gündemi tatil de değil...

        • 4

          Sarı-kırmızılıların teknik direktörü bu arayı transfer görüşmeleri için de fırsat olarak kullanacak. Buruk ve Kavukçu aracı menajer George Gardi ile bir araya gelecek.

        • 5

          Stoper ve hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar Gardi ile istişare edecek.

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          Galatasaray'ın stoper hattı için önceliği Fransa'daki yıldızlar...

        • 7

          Sarı-kırmızılılar PSG'den Milan Skriniar, Montpellier'den Becir Omeragic ve Lens'ten Kevin Danso ile ilgileniyor.

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          Gardi geçen günlerde PSG'nin Monaco müsabakasını takip etmek ve temaslarda bulunmak için Fransa'ya gitmişti.

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