Terim, maçtaki tartışılan penaltı pozisyonuyla ilgili "O konuda konuşmak istemiyorum. Ben konuştuğum zaman ceza alıyorum. Biraz da ceza almayanlar konuşsun" açıklamasını yaparken Mustafa Cengiz de katıldığı bir cenazede Terim'le ilgili konuşmuş ve "Herkes kendi görevini yapmalı" mesajı vermişti.