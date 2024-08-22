Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Rams Başakşehir
        İBFK
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Göztepe
        GÖZ
        2
        Trabzonspor
        TS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Antalyaspor
        ANT
        1
        Bellona Kayserispor
        KYS
        0
        Adana Demirspor
        ADS
        0
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş açıklama! Kaptanlığı bıraktı - Galatasaray Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş açıklama! Kaptanlığı bıraktı

        Galatasaray'da geçen sezondan bu yana taraftarların zaman zaman eleştirdiği Kerem Aktürkoğlu, Young Boys maçının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Taraftardan Young Boys'la oynanacak rövanş maçı için destek isteyen milli yıldız, takım kaptanlığını bıraktığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 18:26 Güncelleme: 22.08.2024 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kerem'den flaş açıklama! Kaptanlığı bıraktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, 3-2 sona eren Young Boys maçı sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

        Artık takım kaptanı olmadığını açıklayan Kerem, "Bugüne kadar bana layık görülen kaptanlık görevini en iyi şekilde yapmaya, bu unvanı hakkıyla taşımaya çalıştım. Galatasaray'a geldiğim 2020 yılından bu yana kulübümde yaşadığım anların her biri, beni başka bir oyuncuya ve ötesinde farklı bir insana dönüştürdü. Emin olduğum şey şu ki; bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da, yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, Galatasaray için her yere gideceğim." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        İŞTE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN AÇIKLAMASI

        "UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçından istemediğimiz bir skorla döndük.

        Dünyanın her yerinde olduğu gibi İsviçre'de de bizi yalnız bırakmayarak desteklerini hissettiren taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Onlara bir galibiyet yaşatamadığımız için üzgünüz.

        Salı gününe kadar tek konsantrasyonumuz, Young Boys ile oynayacağımız rövanş maçı.

        Bu yüzden, üzerine konuşulan bazı konulara açıklık getirmek istiyorum.

        Daha önce de söylediğim gibi, Galatasaray'daki misyonumun farkındayım. Kendimi hayatımın her anında Galatasaray'ın bir parçası olarak hissediyorum, ona göre yaşıyorum. Kulübümü, ona ait olan değerleri, taraftarlarımızı çok seviyorum; Galatasaray için oynamanın ayrıcalığını biliyorum.

        Bugüne kadar bana layık görülen kaptanlık görevini en iyi şekilde yapmaya, bu unvanı hakkıyla taşımaya çalıştım. Galatasaray'a geldiğim 2020 yılından bu yana kulübümde yaşadığım anların her biri, beni başka bir oyuncuya ve ötesinde farklı bir insana dönüştürdü.

        REKLAM

        Emin olduğum şey şu ki; bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da, yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, Galatasaray için her yere gideceğim.

        Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarına karşı sorumluluklarımı biliyorum. Aynı duruşla, Galatasaray futbolcusuna yakışır şekilde alınan karara saygı göstermeye ve kulübüm için mücadeleye devam edeceğim.

        Galatasaray'ın büyük taraftarından ricam, Salı gününe kadar Young Boys maçının devre arasındayız ve kafamızı kaldırmalıyız, bundan başka hiçbir gündem üzerine yoğunlaşmadan hedefimize odaklanalım.

        İstanbul'da büyük desteğinizle oluşacak harika atmosferde bir kişi fazla oynayacağımızı biliyoruz.

        Biz de Galatasaray'ı ait olduğu yere taşımak için her şeyi vereceğiz.

        Ve umarım hep birlikte başaracağız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çocuğuyla motosikletteyken silahlı saldırıya uğradı!
        Çocuğuyla motosikletteyken silahlı saldırıya uğradı!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        Zaha'ya bir talip daha!
        Zaha'ya bir talip daha!
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        22 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        22 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış
        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış
        Manisa'da 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövülen Sude Naz yaşadığı dehşet anlarını anlattı
        Manisa'da 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövülen Sude Naz yaşadığı dehşet anlarını anlattı
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Centilmen Edis
        Centilmen Edis
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Habertürk Anasayfa