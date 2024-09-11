Galatasaray'da dudak uçuklatan tablo!

Galatasaray, UEFA listesi öncesinde limit açmak için Sergio Oliveira ile de yollarını ayırdı. Portekizli futbolcuyla 5,8 milyon Euro karşılığında anlaşıldı. Olympiakos ile anlaşan Oliveira, 6,4 milyon Euro olan alacağından 600 bin Euro feragat etti ancak Galatasaray, futbolcunun neredeyse iki yıllık maaşını ödemeyi kabul etti.