Galatasaray'a 2015-16 sezonunun ikinci yarısında transfer olan ve ilk sezonlarından beklentileri karşılayamayan Ryan Donk, bu sezonki performansıyla yine göz dolduruyor! Igor Tudor döneminde istenmeyen adam haline gelen 33 yaşındaki savunmacı, Fatih Terim yönetiminde ise tam bir joker olmuştu! Hem savunmada hem de orta sahada görev yapan Donk, sarı-kırmızılıların ihtiyacı olduğu anda yine liderliğini konuşturdu!

ALDIĞI ÜCRET ELEŞTİRİ KONUSU OLMUŞTU

2018-19'da 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanan Hollandalı'nın aldığı 1 milyon 895 bin Euro'luk garanti ücret, o dönem için yaşı nedeniyle eleştiri olsa da Fatih Terim'in dokunuşuyla adeta yeniden doğan Donk, bu sezon da sezonu kapatan Christian Luyindama'nın yokluğunda savunmanın lideri oldu! Demokratik Kongolu'nun sakatlığının ardından stoperde görev yapmaya başlayan 33 yaşındaki yıldız, ikinci yarıda performansını zirveye taşıdı! Geri dörtlüyü organize eden ve zaman zaman kritik müdahaleler yapan Donk, oynadığı son 5 maçında ise 4 gole doğrudan katkı sağladı!

İKİNCİ YARIDA GOLLER ATMAYA BAŞLADI

Kayserispor maçıyla birlikte Süper Lig'deki 457 günlük gol hasretine son veren başarılı futbolcu, özellikle Jean-Michael Seri'nin ön liberoya geçmesiyle de performansını gözle görülür şekilde artırdı. 20 yıl aranın ardından son verilen Kadıköy galibiyeti hasretinde belki de en kritik golü atan Donk, Gençlerbirliği maçında da 3. dakikada attığı golle kritik mücadelenin kilidini açan isim oldu. Öte yandan ligde 8 maçtır puan kaybetmeyen Galatasaray, bu süreçte kalesinde sadece üç gol gördü.

ŞAMPİYONLUKLARDA KRİTİK HAFTALARDA ÖNE ÇIKMIŞTI

Ryan Donk 2017-18 ve 2018-19'da kazanılan şampiyonluklarda da kritik roller almıştı. 17-18 sezonunun son döneminde en kritik haftalarda orta sahada Fernando'yla birlikte görev yapan 33 yaşındaki Hollandalı, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında öne çıkan isimlerden olmuştu. Geçen sezon da yine mart ve isan aylarında ilk 11'de sahaya çıkmaya başlayan Donk, yine benzer şekilde ihtiyaç duyulduğu anda yine Fatih Terim'i mahcup etmemişti. Donk, geçen sezonun kritik galibiyetlerinden olan Antalyaspor maçında oyuna 85'te forvete geçerek dahil olmuş ve 87'de 3 puanı getiren golü kaydetmişti. Hollandalı savunmacı Akhisarspor galibiyetinde de yine oyuna 82'de dahil olmuş, Mitroglou'nun golünde Lukac'ı hataya zorlamıştı.

SÖZLEŞMESİ YENİLENECEK

Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu anlarda sahneye alan ve görevini eksiksiz yerine getiren Donk'un bu performansından hem teknik heyetin hem de yönetimin çok memnun olduğu öğrenildi! Sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Hollandalı'yla ilk fırsatta yeni sözleşme imzalamak için görüşmeler yapılacağı, başka takımlardan teklif gelmeden Donk'a imza attırılacağı belirtildi.