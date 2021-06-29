Galatasaray'ın bir sezon daha kiralamak için Benfica'ya 2 milyon euro ödeyeceği Gedson'un kontratına 7 milyon euro'luk satın alma opsiyonu koydurmak istediği belirtilirken, Benfica ise bu ücretin çok daha yüksek olması konusunda ısrar ediyor.