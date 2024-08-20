Derrick Köhn neden Galatasaray'da kalmaya karar verdi, Spartak Moskova'ya gitmedi? GS sol bek transferinde aday isimler - Futbol Haberleri

Derrick Köhn neden Galatasaray'da kalmaya karar verdi, Spartak Moskova'ya gitmedi? GS sol bek transferinde aday isimler - Futbol Haberleri

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Öncelik verilen sağ bek, orta saha ve santrfor takviyelerini gerçekleştirdikten sonra sol bek transferine yönelen Galatasaray'da planlar da değişti.

Spartak Moskova'dan resmi teklif alan Derrick Köhn'ün Rusya'ya gitmek istememesi, sarı-kırmızılıların planlarını da etkiledi.

7+1 milyon Euro'luk teklifi kabul eden Galatasaray, Derrick Köhn'ün satışı sonrasında sol beke bonservis bedeliyle bir transfer gerçekleştirmek istiyordu.

Rusya'dan kazanacağı yıllık ücret ile Almanya'da ticari ambargoya uğrayabileceğini düşünen Köhn bu teklifi geri çevirince sarı-kırmızılılar da alternatif seçeneklere yöneldi. BELÇİKA'DAN DE CUYPER YANITI! Köhn'ün ayrılığı ihtimaliyle birlikte sol bek transferi için çalışmalara başlayan Galatasaray'da Victor Kristiansen ve Maxim de Cuyper'in ismi gündeme gelmişti. REKLAM Club Brugge, yaklaşık 1 hafta önce sözleşme uzatılan Belçikalı sol bek için kapıyı 20 milyon Euro'dan açtı.

HARCAMA LİMİTİ 2 MİLYON EURO TFF Harcama Limiti'nde yaklaşık 2 milyon Euro harcama alanı bulunan sarı-kırmızılılar, Köhn'ün de takımda kalma kararıyla birlikte rotasını kiralık transfere çevirdi. ROTA YENİDEN FRANSA Teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalar başlarken sarı-kırmızılılar Monaco'nun sol beki Ismail Jakobs'u gündemine aldı.

Geçen sezonki Kassoum Ouattara transferiyle 11'deki yerini kaybeden Alman futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması planlanıyor. Galatasaray, daha önce diğer Fransa ekibi Brest'in sol beki Bradley Locko ile de ilgilenmiş; Brest'in çift haneli bonservis bedeli beklemesi üzerine alternatif isimlerle görüşmeye başlamıştı.