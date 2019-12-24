2017 yılında UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finale kadar yükselen ve Dünya Kupası'na giden U17 Milli Takımımızın kadrosunun büyük bölümünü Galatasaraylı oyuncular oluşturuyordu. Sarı-kırmızılıların daha sonra renklerine bağladığı Malik Karaahmet dahil 8 oyuncu, o dönem ay-yıldızlı formayı terletmiş ve başta Ozan Kabak olmak üzere birçok genç, Avrupa futbolunun dikkatini çekmeyi başarmıştı.