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Süper Lig'in 16. haftası geride kalırken Galatasaray topladığı 24 puanla lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada bulunuyor. 16 maçta sadece 18 gol atabilen sarı-kırmızılıların oynadığı futbol eleştiri konusu olurken teknik direktör Fatih Terim de bir süredir yaptığı açıklamalarda değişimi işaret etmişti. Açıklamalarında ocak ayı vurgusu yapan Terim, bundan sonra oyuncuların geçmişlerine değil, geleceklerine yatırım yapacaklarını da belirtmişti.
Ocak ayında Galatasaray'da büyük bir değişim beklenirken önceliğin takımın yaş ortalamasının düşürüleceği tahmin ediliyor. 30 yaş ve üzeri 10 futbolcunun bulunduğu sarı-kırmızılılarda gözler altyapıya döndü. Galatasaray'ın geleceği olarak görülen ve yıllardır merakla beklenen 2000 jenerasyonunun durumu da merak konusu oldu.
2017 yılında UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finale kadar yükselen ve Dünya Kupası'na giden U17 Milli Takımımızın kadrosunun büyük bölümünü Galatasaraylı oyuncular oluşturuyordu. Sarı-kırmızılıların daha sonra renklerine bağladığı Malik Karaahmet dahil 8 oyuncu, o dönem ay-yıldızlı formayı terletmiş ve başta Ozan Kabak olmak üzere birçok genç, Avrupa futbolunun dikkatini çekmeyi başarmıştı.
Galatasaray'da gösterdiği performansın ardından Stuttgart'ın yolunu tutan ve şu sıralarda Schalke formasıyla Almanya'yı sallayan Ozan Kabak'ın da dahil olduğu 'altın jenerasyonun' durumunu derledik.
Ozan Kabak
Doğum tarihi: 25 Mart 2000
Güncel kulüp: Schalke 04
Pozisyon: Stoper
Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2024
Bu sezonki performansı: 13 maç 3 gol 1 asist
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