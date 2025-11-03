Galatasaray'da Barış aranıyor!

Yaz döneminde Barış Alper Yılmaz için Suudi Arabistan temsilcisi Neom’un 35 milyon Euro’luk teklifini reddeden sarı-kırmızılı yönetim, oyuncusuna 50 milyon Euro değer biçmiş, hatta maaşına zam yaparak takımda tutmuştu. Ancak bu karar şimdiye kadar beklenen sonucu vermedi.