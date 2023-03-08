Gaziantep FK maçını hükmen galibiyetle geçen Galatasaray bugün yeniden sahaya iniyor. Uzun süredir resmi maça çıkmayan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına bir günlük aranın ardından devam edecek. Lige verilen arada sıkı çalışan ve Antalya'da kısa da olsa bir kamp yapan Galatasaray'da futbolcuların form durumu teknik heyeti memnun etti.

YENİ TRANSFERLER FİZİKEN HAZIR! Devre arasında kadrosuna Kaan Ayhan, Samuel Adekugbe ve Nicolo Zaniolo'yu katan Galatasaray'da bu transferlerin hazır gelmesi yüzleri güldürdü. Roma'da kadro dışı kalan ve yaklaşık iki aydır resmi maça çıkmayan Zaniolo'nun çok hazır olduğunu gören Okan Buruk, İtalyan yıldızı ilk 11'e yerleştirmeyi düşünmeye başladı.

Hem sağ kenarda hem forvet arkasında görev yapabilen genç futbolcunun sakatlığını atlatan Mertens'in fiziksel olarak henüz hazır olmaması nedeniyle Kasımpaşa karşısında siftah yapabileceği öğrenildi.

FORMA REKABETİ ARTIYOR Galatasaray'ın yakaladığı seride birçok futbolcu zaman zaman öne çıkarken Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu gibi sezon başında ilk 11 planlamasında yer almayan oyuncular rotasyona dahil olmuştu.

ARANIN YILDIZLARI Teknik heyetin gözüne giren isimlere yenileri de Antalya'da eklendi. Muslera'nın sakatlığında kaleyi teslim alan Okan Kocuk'un güven verdiği belirtilirken Kazımcan Karataş ve Yunus Akgün'ün performansları da memnuniyet yarattı.

BURUK'UN İŞİ 'ZORLAŞTI' Buruk'un sezon başında en çok güvendiği isimlerden olan Yunus Akgün zamanla formasını kaybetmişti. Antalya kampında takımın en çok çalışan futbolcularından olan genç yıldız, hazırlık maçlarındaki performansıyla formaya göz kırptı. Bu bölge için Milot Rashica, Barış Alper Yılmaz ve Zaniolo gibi seçenekleri olan Okan Buruk'un kadro seçimindeki işi 'zorlaştı'

ELİ SOL BEKTE DE RAHATLADI Sol beke Hatayspor'dan Samuel Adekugbe'yi transfer eden sarı-kırmızılılar, sezon genelinde sorun yaşadığı 8+3 kuralı nedeniyle bu bölgede de elini rahatlatmış durumda. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri nedeniyle depremden etkilenen oyunculara özel çıkarılan statü sayesinde Adekugbe'yi yerli kontenjanından sahaya sürebilecek olan Galatasaray'da Kazımcan Karataş'ın da sakatlıktan hazır döndüğü ve yeniden ritim bulduğu belirtildi. Dubois'nın formunun yanı sıra Kazımcan ve Adekugbe'nin de eklenmesiyle Okan Buruk'un eli bu bölgede de rahatladı.

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