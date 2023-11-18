Galatasaray'da Angelino krizi: Leipzig ile görüşmeler başladı!

"TÜRK KULÜBÜ, LEIPZIG'İ TEHDİT EDİYOR"

"Türk kulübü, Leipzig'i tehdit ediyor" başlığıyla verilen haberde, Galatasaray'ın ise son iki lig maçında görev almayan Angelino'yu kalan maçlarda da yedek oturtabileceği ve bu durumu görüşmelerde bir koz olarak kullanabileceği iddia edildi.