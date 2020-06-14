Koronavirüs salgını nedeniyle verenin aranın ardından ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da üst üste sakatlık yaşandı. İlk yarıda sakatlanan ve ambulansla hastaneye götürülerek ayak kemiğinde iki kırık tespit edilen Muslera'nın ardından Andone de sakatlandı.

70. dakikada sakatlanan Rumen futbolcu da oyuna devam edemedi ve yerini Younes Belhanda'ya bıraktı.