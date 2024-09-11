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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da Ali Yeşilyurt'a sürpriz talip! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da Ali Yeşilyurt'a sürpriz talip!

        Galatasaray'da Ali Turap Bülbül'den sonra Ali Yeşilyurt'a da talip çıktı. 1. Lig ekibi Ümraniyespor, 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

        Giriş: 11.09.2024 - 21:01 Güncelleme: 11.09.2024 - 21:01
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        Ali Yeşilyurt'a sürpriz talip!
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        Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Ümraniyespor, Galatasaray'ın genç oyuncusu Ali Yeşilyurt için harekete geçti.

        Düzenli forma giyebileceği bir kulübe kiralanmaya sıcak bakan genç oyuncu için son kararı ise Okan Buruk verecek.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un onay vermesi halinde Ali Yeşilyurt, Ümraniyespor'un yolunu tutacak.

        Savunmanın merkezinde oynayan Ali Yeşilyurt geçen sezon Bandırmaspor müsabakasında 22 dakika süre almıştı.

        19 yaşındaki savunmacının sözleşmesi Haziran 2025'te noktalanıyor.

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