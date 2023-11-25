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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da 4 değişiklik - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da 4 değişiklik

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Hatayspor maçının 11'ine göre Alanyaspor karşısında 4 değişiklik yaptı. Tanguy Ndombele ikinci kez 11'de yer aldı. Barış Alper Yılmaz ise 6 maç sonra 11'de başladı Abdülkerim Bardakcı maç kadrosunda yer almadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 19:22 Güncelleme: 25.11.2023 - 19:22
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli ara öncesinde deplasmanda oynadıkları Hatayspor maçının 11'ine göre Alanya karşısında 4 değişiklik yaptı. Buruk; Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Kaan Ayhan, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens'e görev verdi.

        • 2

          Galatasaray'da milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı son yapılan antrenmanda hafif ağrı hissettiği için Alanyaspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer almadı. Yoğun maç temposunda dinlenmek isteyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile milli maçlar sonrasında tek antrenmana çıkan Faslı futbolcu Hakim Ziyech yedeklerde yer aldı.

        • 3

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçında Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'ye 11'de görev verdi. Bu sezon son olarak Antalyaspor deplasmanında 11'de görev alan Ndombele, 4'ü Süper Lig, 2'si de UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 6 karşılaşma sonra 11'de başladı. 26 yaşındaki böylece bu sezon ikinci kez 11'de şans buldu.

        • 4

          Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı bu sezon son olarak Antalyaspor'a konuk oldukları karşılaşmada 11'de görevlendirmişti. Alanyaspor maçına 11'de başlayan 23 yaşındaki futbolcu, 4'ü lig, 2'si de Şampiyonlar Ligi olmak üzere 6 maç sonra 11'de sahaya çıktı.

        • 5

          Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

          Yedeklerde ise Günay Güvenç, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira ve Cedric Bakambu bekledi.

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