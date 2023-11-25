Galatasaray'da 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçında Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'ye 11'de görev verdi. Bu sezon son olarak Antalyaspor deplasmanında 11'de görev alan Ndombele, 4'ü Süper Lig, 2'si de UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 6 karşılaşma sonra 11'de başladı. 26 yaşındaki böylece bu sezon ikinci kez 11'de şans buldu.